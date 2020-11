Die Martini-Kirche in Emmerich feiert am Sonntag, 15. November, das Patronatsfest. Um 17 Uhr gibt es eine musikalische Andacht. Mitglieder der Chorgemeinschaft St. Christophorus und des Kirchausschusses St. Martini haben ein besinnliches Gebet vorbereitet.

Pastoralreferent Matthias Lattek erläutert: „An den Namensgeber der Kirche, den Sankt Martin, und sein beispielhaftes Teilen können wir nicht nur mit Martinsspielen und Laternen erinnern. Für diesen Spätnachmittag haben wir poetische Texte und Musikstücke sorgsam ausgewählt. Sie laden den Zuhörer ein, mit allen Sinnen seine Mitmenschen und Umwelt in den Blick zu nehmen, die eigene Mitte zu finden und zugleich in die Weite der Gottesbegegnung einzutauchen.“

Musik steht im Mittelpunkt

Unter der Leitung von Kantor und Organist Stefan Burs werden unter anderem drei Stücke des Barocks aufgeführt: In Originalfassung für Sopran, Violine und Orgel dürfen die Zuhörer gespannt sein auf zwei der „Neun deutschen Arien" von Georg Friedrich Händel sowie auf seine berühmte Arie „Ombra mai fu“. Als Solistin wird Gabriele Natrop-Kepser mitwirken.

Wie bei allen Gottesdiensten gelten die bekannten Abstands- und Hygieneregeln sowie die Pflicht zum Ausfüllen der Rückverfolgbarkeitsformulare.