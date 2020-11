Von Sonntag, 8. November bis Samstag, 14. November, gibt es in der Heilig-Geist-Kirche in Emmerich ein „Corona-St.Martin-Angebot“, mit dem sich das Martinskomitee Leegmeer etwas sehr Schönes hat einfallen lassen.

Es handelt sich um „St. Martin to go“ für Familien, das jeweils zwischen 16 und 19 Uhr in der Heilig-Geist-Kirche abgeholt werden kann. Das Martinskomitee wünscht schon jetzt allen viel Freude damit.

Noch ein Hinweis: Einige Spenden für das Martinskomitee sind leider nicht angekommen, da als Empfänger „St. Christophorus“ angegeben war. Daher hier noch einmal das Spendenkonto:

Martinskomitee Leegmeer, Sparkasse Emmerich Rees, IBAN DE24 3585 0000 0000 1263 34