Emmerich. Auch in diesem Jahr bescheren die Mitarbeiter der KLK Emmerich GmbH den Kindern und Jugendlichen, die im Kinderheim St. Elisabeth in Emmerich leben, schöne Weihnachten. Von den Kindern aus dem Kinderheim wurden Sterne gebastelt und mit ganz persönlichen Wünschen versehen.

Diese wurden an den Weihnachtsbäumen in Emmerich aufgehängt. Die Mitarbeiter konnten sich einen Stern aussuchen und den jeweiligen Wunsch erfüllen. Es kam dabei ein riesiger Berg an liebevoll verpackten Geschenken und Geldspenden zusammen, die von Managing Director Ralf Ewering, Maria Gertsen, Management Assis-tant, und Nina Stumpf, Commercial Department, übergeben wurden.