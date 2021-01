In Ennepetal kam es in der letzten Woche zu zwei Einbruchsfällen:

Fall 1:

Am Dienstag drangen Unbekannte in der Zeit von 13 Uhr bis 19.30 in ein Einfamilienhaus am Fritz-Textor-Ring ein.

Sie schlugen ein Loch in die Scheibe eines Fensters, öffneten es und verschafften sich so Zugang. Sie durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen, Angaben zur Tatbeute konnten bisher nicht gemacht werden.

Fall 2:

In der Zeit vom 16. Januar bis zum 19. Januar brachen Unbekannte ein Fenster eines Einfamilienhauses an der Breckerfelder Straße auf. Sie stiegen durch das Küchenfenster ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, ist bisher nicht bekannt. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.