Erleichterung in Ennepetal bei Tierpfleger Sebastian Quadflieg: Vier der fünf Papageien aus dem Hülsenbecker Tal sind wieder da!

Am Wochenende erreichte ihn ein Anruf der Polizei. Die Vögel wurden – wie schon Ende Februar – vor einer Wuppertaler Tierarztpraxis in einem Pappkarton aufgefunden.

Allerdings war Graupapagei Charly nicht dabei. Es sei zu befürchten, so die Stadtverwaltung, dass das gesundheitlich stark angeschlagene Tier den Diebstahl nicht überlebt habe.

Nun brauchen die Tiere zunächst einmal Ruhe, um sich von der Aufregung zu erholen. Sebastian Quadflieg wird sie in den nächsten Tagen mit einer Extraportion ihres Lieblingsfutters verwöhnen.