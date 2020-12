Am Montag, 7. Dezember, findet ab 15 Uhr der letzte Telefon-Bürgerdialog mit Bürgermeisterin Imke Heymann statt.

„Mir ist es wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger vor Weihnachten noch einmal die Gelegenheit haben, mit mir ins Gespräch zu kommen", sagt Heymann.

Die Bürgermeisterin steht am 7. Dezember unter der Rufnummer 02333-979-201 für Fragen und Anliegen zur Verfügung. Diese können auch per E-Mail vorab an die Adresse stadt@ennepetal.de mit Angabe einer Rufnummer gesandt werden, Heymann ruft dann während des Bürgerdialogs zurück.