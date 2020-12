Wegen Arbeiten im Kanalschacht muss am morgigen Donnerstag, 3. Dezember, der Akazienweg in Höhe der Hausnummer 18 in Ennepetal vollständig für den Verkehr gesperrt werden.



Die Fahrzeugführer werden gebeten, den Baustellenbereich über die benachbarten Straßen zu umfahren.