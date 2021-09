Am vergangenen Freitag holte der Altenvoerder Schützenverein e.V. 1899 seine diesjährige Jahreshauptversammlung nach, die normalerweise immer im Februar stattfindet.

Hier gab es eine große Ehrung für Dirk Biesenbach:

Der 1. Vorsitzende Thorsten Berger überreichte ihm für seine inzwischen 43-jährige Mitgliedschaft und seine besonderen, mehr als 30 Jahre andauernden Verdienste für die Jugend des ASV den Orden „Westfalenstern an der Lippischen Rose“. Berger betonte in seiner Laudatio die großen sportlichen Erfolge der Jugend unter der langjährigen Leitung von Dirk Biesenbach und die viele Freizeit, die er in dieser Zeit für den Verein, die Jugend und die unzähligen Wettkämpfe geopfert hatte.

Es gab auch Vorstandswahlen an diesem Abend.

Jutta Conrad wurde als 2. Vorsitzende, Regina Gronitz als 2. Schriftführerin, Jennifer Winterhoff als 2. Jugendleiterin und Susanne Biesenbach als Pressesprecherin für 3 weitere Jahre in ihrem Amt wieder gewählt.

Eine Änderung gibt es bei der Sportleitung: Kevin Haberland legte sein Amt als 1. Sportleiter nieder. Die Versammlung wählte einstimmig Manfred Pleger als dessen Nachfolger.

Nach 3 Jahren mussten auch neue Kassenprüfer gewählt werden. Diese Aufgabe übernehmen nun Carsten Butkerat und Dirk Biesenbach.