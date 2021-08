Zusammenhalt feiern - für einen guten Zweck!

Seid dem Jahre 2014 werden im 2. Bauabschnitt „Bauen an der Sonne“ Einfamilienhäuser errichtet.

Aufgrund der guten Gemeinschaft der „Gerhard-Dessel-Straße“ kam Danny Berger mit der zehnjährigen Maya schon vor längerer Zeit bei einem Waldspaziergang auf die Idee ein Straßenfest zu organisieren.

Durch die Pandemie wurde der Plan verspätet umgesetzt - natürlich mit allen aktuellen Hygieneansprüchen, denn selbst ein eigene Teststation vom Arbeiter-Samariter-Bund für die Bewohner der Straße wurde gebucht um kein Risiko einzugehen.

Sogar der Wettergott hatte nach einer Woche Regen am Samstag, den 21.08.21 erbarmen. Bereits um 12.00 Uhr standen Bierbänke entlang der Straße. Neben den kulinarischen Genüssen vom Grill gab es für die Kinder eine Hüpfburg, ein Kinderschminken und sogar als Highlight ein Ponyreiten. Somit wurde bis zu später Stunde ungezwungen gemeinsam gefeiert.

Als Fazit ist zu sagen: Das Fest für die Bewohner ein toller Erfolg.

Danny Berger meint zum Abschluss des langen Tages:

„Da ein Zusammenhalt sehr wichtig ist, soll das Straßenfest zu einer Tradition werden, in der Hoffnung, dass nach Corona auch die nahegelegenen Straßenzüge eingeladen werden können.“

Zudem wird der komplette Erlös in Höhe von 1.247,34 EURO den Flutopfern gespendet!

Vielen Dank an dieser Stelle an die gesamte Gemeinschaft „GDS“ am Büttenberg.