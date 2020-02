3. Herren bringen sich mit Kantersieg in Stellung.

Wie bereits im Hinspiel, das auf Kettwiger Tischen 9:1 ausging, war die Begegnung beim Neunten Eintracht Frohnhausen IV eine klare Angelegenheit.

Da der Gastgeber nur mit 5 Akteuren antrat (dadurch fielen den Kettwigern 2 Spiele kampflos zu), war der 9:2 Sieg nur eine Frage der Zeit.

Durch den Gewinn aller 3 Anfangsdoppel (davon eines kampflos) und mühsam über 5 Sätze erkämpfte Einzelerfolge durch Kaes und P. Berger lag das Kettwiger Team bereits mit 5:0 in Front, ehe die Frohnhauser im mittleren Paarkreuz erstmals verkürzen konnten. Conrad und Hein (beide aus der 4. Herren nachgerückt) sowie P. Berger und Kaes (aktuelle Saisonbilanz im mittleren Paarkreuz 11:1 Siege, damit zweiter in der Bestenliste!) im zweiten Durchgang machten den Sack zu. Gleich 4 Kettwiger blieben im Einzel und Doppel unbesiegt.

Die 3. Herrenmannschaft hat mit ihrem Erfolg die Durststrecke der KSV-Herren

(5 Niederlagen in Folge) beendet und sich gleichzeitig für einen der oberen Relegationsplätze zur Kreisliga in Stellung gebracht. Es fehlen noch 2 Punkte, um dieses Ziel mittelfristig zu erreichen.

Die erste Chance bietet sich im kommenden Heimspiel am Samstag 15. Februar (15 Uhr) am Mintarder Weg, wenn mit Tusem Essen V der Verfolger in der Liga zu Gast in Kettwig ist. Das Hinspiel ging leider unglücklich mit 7:9 verloren, aber diesmal dürfte der Heim-Nimbus positiv ins Gewicht fallen.

4. Herren halten Tabellenführer auf Trab, aber die Punkte nicht in Kettwig!

„Knapp vorbei ist auch daneben“ könnte die Quintessenz des Heimspiels der 4. KSV-Herren gegen Tabellenführer und Aufstiegsaspirant TTV Altenessen VI gewesen sein. Und das gleich fünffach! Von den 7 der insgesamt 15 ausgetragenen Begegnungen des Abends, die über 5 Sätze gingen, konnten die Kettwiger nur zwei „in der Verlängerung“ für sich entscheiden. Am schlimmsten traf es die Doppel Hein/Conrad und Steinebach/Zens sowie Steinebach im Einzel: Ihnen fehlten im Finalsatz gerade einmal 2 Bälle zum Sieg.

Dennoch wollte sich das Sextett Hein, Conrad, Steinebach, Zens, Breuer und Leusch (Mannschaftsführer Kral fiel krankheitsbedingt kurzfristig aus) nicht mit der Situation abfinden und hielt mutig dagegen - leider am Ende nicht mit der nötigen Portion Glück, um dem Spitzenreiter zumindest noch einen Punkt zu entreißen.

So blieb es am Ende nach über 3 Stunden Spielzeit beim Gewinn eines Anfangsdoppels durch Breuer/Leusch sowie Einzelsiegen durch Conrad, Steinebach, Zens und Leusch (je 1). Ein Remis wäre bei Gewinn eines weiteren Zählers durchaus denkbar gewesen, denn Leusch hatte im letzten Einzel des Abends bereits eine 2:0 Satz-Führung herausgespielt und das Schlussdoppel Hein/Conrad wäre gegen das Altenessener Doppel 1 auch nicht ohne Sieg-Ambitionen angetreten!

Durch die Niederlage ist die KSV Vierte auf Rang 7 abgerutscht und befindet sich nun in direkter Nachbarschaft zu drei weiteren Mannschaften, die ebenfalls 15 – 15 Punkte haben. Am Montag 10. Februar trifft im Sportzentrum Ruhr, Steeler Straße 26 (19.30 Uhr) mit der aktuell auf Rang 2 liegenden Mannschaft von DJK Franz-Sales-Haus (VI.) ein weiterer „dicker Brocken“

auf die Kettwiger. Im Vergleich zum Hinspiel, das die Kettwiger mit 9:5 gewannen, wird der Gastgeber mit deutlich veränderter Mannschaft antreten! Um nicht noch in die Abstiegs-und Relegationsränge zu geraten, würde sich die Kettwiger „Vierte“ und seine Anhänger über etwas „Zählbares“ freuen.

Fotos: Dieter Kral Text: Reiner Forstmann