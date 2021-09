Ihre 3. Spielwoche schloss die KSV Tischtennissparte mit der bisher besten Bilanz ab: Dem klaren Sieg des 1. Herrenteams folgte das hochverdiente Remis der „Dritten“. Mit jeweils 2 Gegenzählern zahlten das 2. und 4. Herrenteam Lehrgeld und fielen vorerst ohne jeden Punktgewinn in ihren Ligen auf die hinteren Ränge zurück.



1. Herren schmettern sich auf Rang 3!

Nach dem unglücklichen Saisonauftakt nimmt die 1. Herrenmannschaft mittlerweile Fahrt auf: Mit dem glatten 9:3 Auswärtssieg über Adler Union IV landete sie ihren zweiten Sieg in Folge. Das Fundament lieferten die Anfangs-Doppel aus der Formation Vollmer, Kraft, Hüser (siehe Foto), Kaes, Tenschert und H.Berger. Vollmer, Kraft, Hüser und Tenschert sorgten mit ihren Erfolgen im Einzel für die zwischenzeitliche 7:3 Führung. Die beiden noch fehlenden Zähler zum überraschend klaren 9:3 erspielten sich Kraft und Kaes. „Spieler des Abends“ wurde Hüser, der in seinen Einzeln wie im Doppel (mit Partner Kaes) unbesiegt blieb!

Die Freude über den klaren Erfolg wurde durch eine schmerzhafte

Fuß-Verletzung von Berger in seinem ersten Einzel getrübt, das er leider nicht zu Ende bringen konnte. Die TT-Sparte wünscht ihm gute Genesung!

Das „Aushängeschild der TT-Abteilung“ ist nun bereits auf Rang 3 der Kreisliga (Gr.1) hinter GW Freisenbruch II und Aufstiegsfavorit TV Horst-Eiberg I vorgerückt. Die nächste Begegnung nach der Herbstpause am Dienstag 26. Okt. um 19.30 Uhr in der GS Holteyerstr.25 beim TTV DJK Burgaltendorf I wird zeigen, ob der erfolgreiche Trend weiter anhält…..

2. Herren wurde „unter Wert“ geschlagen!

Die 2:9 Heimniederlage gegen den derzeitigen Tabellendritten VfB Frohnhausen III dürfte nach dem Spielverlauf um einige Zähler zu hoch ausgefallen sein.

Da die Kettwiger Mannschaft zum wiederholten Mal nur mit 50% ihrer Idealbesetzung an die Tische der Schmachtenbergarena (Knorr, Rehosek, Haeyn) gegangen war, sprangen diese Spieler aus der eigenen „Dritten“ ein:

Hein, Schneller, Steinebach. Bis zum Spielstand von 1:2 (Gegenzähler Steinebach/Rehosek im Doppel) war die Partie völlig offen. Während im weiteren Verlauf gleich mehrere Begegnungen im 5. Satz – davon zwei sogar mit nur 2 Bällen Differenz – verloren gingen, sorgte Knorr in seinem zweiten Einzel noch für eine Ergebnisverbesserung.

In ihrer letzten Begegnung vor der Herbstpause trifft die 2. Herren am Samstag, 2. Oktober 16 Uhr in der Schmachtenbergarena auf Tusem III (Tabellenfünfter).

3.Herren trotzen Kupferdreh hoch verdientes Remis ab!



Erstmals mit ihrem Mannschaftsführer Kral legte sich die 3. Herrenmannschaft gegen TV Kupferdreh III mächtig ins Zeug. Hein, Schneller, Steinebach, Zens und Servos waren mit von der Partie.

Bis zur Hälfte der Begegnung ( 4:4) waren für Kettwig das Doppel Schneller/Steinebach sowie im Einzel Hein, Steinebach und Zens erfolgreich. Kral, Steinebach, Zens und Servos brachten mit Einzelsiegen ihr Team 8:6 auf die Zielgerade, das Remis war bereits in trockenen Tüchern. Ein einziger Zähler hätte nun zum Gesamtsieg gereicht, dieser realisierte sich aber nicht mehr, da das letzte Einzel (0:3) und das Schlussdoppel (1:3) an Kupferdreh gingen. Mit 33:28 spricht das Satzverhältnis klar für Kettwig, am Ende freute man sich über den Punktgewinn. Denn damit klettert die 3. Mannschaft des KSV immerhin auf Rang 4 der Liga!

Die nächste Begegnung in der 2. Herrenklasse (Gr.1) steht für Freitag, 1.Okt. auf dem Programm. Die KSV Dritte muss zum Tabellenachten ESV GW Essen III reisen, der um 19 Uhr in der UNESCO-Schule, Franziskanerstr. 41 bereit steht.

4. Herren „backt kleine Brötchen“ gegen Tabellenführer!



Gegen den verlustpunktfreien Spitzenreiter in Gr. 2 der 3. Herrenklasse war das KSV-Quartett Passiep, Terjung, Jansen und Richter sichtlich überfordert und am Ende heilfroh, zumindest zwei Gegenzähler – durch das Doppel Jansen/Richter und im Einzel durch Richter – erkämpft zu haben. Eine weitere Ergebnisverbesserung durch Passiep/Terjung lag nach einer 2:1 Satzführung durchaus im Bereich des Möglichen, stellte sich aber leider nicht ein (7:11, 13:15). Das 4. Herrenteam geht als Vorletzter der Tabelle in die Herbstpause.

Am Freitag 29. Okt. 19 Uhr erwartet ESV Grün-Weiß V die Kettwiger in der Turnhalle der UNESCO-Schule, Franziskanerstr. 41.

Fotos: TT-Sparte Archiv, Dieter Kral

Text: Reiner Forstmann, KSV

(Änderungen vorbehalten!)