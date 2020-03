Am vergangenen Spiel-Wochenende waren die 1. und 2.Herrenmannschaft sowie das Nachwuchsteam des KSV (gleich zweimal) im Einsatz. Es gab in allen Fällen Niederlagen, wobei zumindest der Nachwuchsmannschaft ein Punkt durch den Gewinn von 3 Gegenzählern gut geschrieben wurde!

Die 1. Herren setzten alles daran, das 8:8 Hinspiel-Remis im Ruhrderby zu wiederholen, was leider um ganze 2 Bälle verfehlt wurde. Und auch die 2. Herrenmannschaft kassierte eine Heimspiel-Niederlage, die mit demselben Ergebnis (4:9) wie im Hinspiel ausfiel. Die Nachwuchsmannschaft strengte sich mächtig an, um sich aus 2 Begegnungen zumindest einen Punkt zu sichern.

1. Herren: Dramatik pur beim Ruhr-Derby 2. Teil!

Ganze ganze 2 Bälle (!) fehlten am Ende zum Punktgewinn gegen die Reserve des TTC Werden, der noch Aufstiegsambitionen hat. Mit 4:2 und 6:5 hatten sich die Kettwiger Gastgeber hoffnungsvolle Führungen herausgespielt. Vollmer/Tondorf bzw. Kullik/Völler in den Anfangsdoppeln hatten ebenso wie Vollmer (2), Tondorf, Kraft (je 1) ihre Einzel dominiert. Die nachfolgenden 3 Begegnungen gingen an die Werdener, so dass diese bereits das Remis unter Dach und Fach hatten. Völler konnte für Kettwig auf 7:8 verkürzen und ermöglichte dem Schlussdoppel die entgültige Entscheidung. Leider fiel sie zu Ungunsten der Gastgeber aus! Das bisher in der Rückrunde unbesiegte Kettwiger Doppel 1 Vollmer/Tondorf unterlag nach dramatischer Partie in 5 Sätzen 11:8, 9:11, 9:11, 11:6 und wiederum 9:11. Wie ausgeglichen das „Ruhr-Derby“ insgesamt verlief, zeigt auch die Satz-Bilanz: Mit 32:33 lagen auch hier die Gäste knapp vorn.

Die Tabellensituation in der Bezirksklasse (Gr. 7) ist damit für die „KSV Erste“ nicht besser geworden. der Abstand zum ersten Abstiegs-Relegationsplatz (Rang 9, aktuell vom TSV Gruiten belegt) ist auf 3 Punkte angewachsen. Um der Abstiegsgefahr nach jahrelanger Klassenzugehörigkeit in den restlichen 5 Begegnungen noch zu entgehen, müssen dringend Punkte her. Die nächste Gelegenheit bietet sich Samstag 7. März beim TTC Heiligenhaus (5. der Tabelle) um 18.30 Uhr, Realschule am Nordring, Feldstr. 2). Das Kettwiger Sextett dürfte nicht chancenlos sein, das Hinspiel endete bereits 8:8.

2. Herren: Bis zum 4:4 war das Match „Ausgangs-offen“!

Obwohl ihre Stammspieler Anhalt, Völler und Main fehlten (dafür rückten P. Berger, Kaes und Knorr aus der eigenen „Dritten“ nach) machte das Kreisligateam des KSV gegen Tusem III eine recht gute Figur. Außer den Genannten gehörten noch Hüser, Berger und Koll (Rang 1 bis 3) zum Team, das bis zum 4:4 gut mithielt: Außer Anfangsdoppel Kaes/Knorr verbuchten Hüser, Koll und Kaes Siege im Einzel, danach setzte sich die Routine der Spieler von der Margarethenhöhe durch. Endstand: 9:4.

Die 2. Herren des KSV belegen aktuell Abstiegs-Relegations-Rang 6 und und benötigen noch dringend Punkte, um sich ins Mittelfeld abzusetzen. Eine recht schwere Aufgabe bringt die nächste Begegnung am Freitag 6. März bei DJK Stadtwald I (19 Uhr, Gymnasium Überruhr, Langenberger Straße 380, 45277 Essen) mit sich.

Jungen 18: Auf die glatte 1:9 Niederlage folgte ein Punktgewinn.

Ebenso wie nach dem Regen oft die Sonne scheint, gab es nach der klaren Niederlage der U18 Nachwuchsmannschaft des KSV bei Tusem Essen IV (Ehrenzähler durch Julius Stein im Einzel, außerdem trat das Team mit Lukas Rexhausen und Kira Schönke an) ein erfreuliches 3:7 im Heimspiel gegen SG Heisingen II. Diesmal war mit Johannes Aigner die Kettwiger Nr. 1 wieder mit an Bord, außerdem gehörten Lukas Rexhausen und Julius Stein zum Aufgebot.

Johannes Aigner glänzte mit 2 Einzelsiegen, während Lukas Rexhausen einen wichtigen Zähler beisteuerte. Fast hätte auch er sich noch einen weiteren Zähler erspielt, leider ging das Match nach 2:0 Satzführung noch mit 6:11 im Finalsatz verloren.

Am Ende hatten die Kettwiger 3 Gegenzähler und damit einen Punkt erreicht.

Am Sonntag 8. März (11 Uhr, Turnhalle Mintarder Weg 43) steht die schwere Aufgabe gegen den derzeitigen Tabellenführer DJK Adler Union Frintrop II auf dem Programm, gegen den es 2019 eine 1:9 Niederlage gab.

Fotos: Dieter Kral Text: Reiner Forstmann