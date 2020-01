Nach dem überwiegend positiven Rückrundenstart der 4 Herrenteams des Kettwiger Sportvereins (3 Siege bei einer Niederlage) zog nun auch die KSV Nachwuchsmannschaft nach: Es gab zwar eine knappe 4:6 Niederlage, damit konnte aber der erste Punkt im neuen Jahr festgeschrieben werden!

Außerdem landete die 2. Herrenmannschaft den zweiten Sieg im neuen Jahr, während sich das 4. Herrenteam ein Remis erkämpfte.

Jungen 18: Johannes Aigner landete „Hattrick“!

Im Auftaktmatch der neu formierten Liga Jungen 18 im Kreis Essen stand das Kettwiger Trio Aigner, Rexhausen und Eckstein bei DJK Adler Union Frintrop II dicht vor einem 5:5 Remis, das noch einen Punkt mehr eingebracht hätte.

Spieler des Tages war Johannes Aigner, der mit seinen 3 Einzelsiegen seinem Team bereits einen Punkt sicherte. Mit dem hat erkämpften Erfolg in seinem zweiten Einzel (11:8 im Entscheidungssatz) steuerte Lukas Rexhausen einen weiteren Zähler bei. Mit dem ersten Punkt im neuen Jahr belegt der KSV Nachwuchs Rang 4. Im nächsten (Heim-) Spiel erwartet das Team nun am Sonntag 20. Januar um 11 Uhr mit Tusem IV den direkten Verfolger in der Tabelle, gegen den es im letzten Jahr noch einen 10:0 Kantersieg zu feiern gab!

2. Herren: Kreisligateam drehte die Hinspiel-Niederlage!

Mit dem umgekehrten Resultat, mit dem der Kettwiger Kreisligist sein Hinspiel gegen SG Schönebeck II verloren hatte, endete das Rückspiel: 9:4. Die Kettwiger sammelten damit nicht nur wichtige Punkte zum Klassenerhalt, sie verdrängten auch die Schönebecker vom 7. Rang.

Der Gastgeber trat mit Anhalt, Völler, Hüser, Main und Koll, aber ohne Harald Berger an. Für ihn rückte Sohn Paul aus der eigenen „Dritten“ nach. Das Gros der Zähler erspielten sich Völler und Main, die in ihren Einzeln und im Doppel (mit ihren Partnern Anhalt bzw. Koll) unbesiegt blieben und somit zusammen an 6 Zählern ihres Teams beteiligt waren. Hüser, Koll und Paul Berger sorgten für die übrigen Einzelsiege zum 9:4 Gesamtsieg.

Am Ende war die Freude über den überraschend glatten Erfolg riesengroß,

da erst einmal der Kontakt zum Mittelfeld hergestellt ist! Der zweite Sieg im neuen Jahr dürfte die richtige Motivation für das bevorstehende schwere Duell beim Tabellenführer SG Heisingen II geben. Anschlag ist am Donnerstag 30. Januar (19.30 Uhr, Jugendhalle Bahnhofstraße)



4. Herren: Im neuen Jahr weiter unbesiegt!

Die Enttäuschung darüber, dass der Sieg aus der Hinrunde gegen TV Kupferdreh IV (9:4) sich diesmal nicht wiederholen ließ, hielt sich für das 4. Herrenteam des KSV in Grenzen. Immerhin riss u. a. die tolle Leistung der Kettwiger Nr. 6 Thorsten Leusch das Eisen noch aus dem Feuer, als es am Ende noch äußerst knapp wurde: Mit seinen beiden Einzelsiegen und dem Gewinn des Doppels mit Partner Breuer avanzierte er zum „Kettwiger Spieler des Abends“.

Durch Hein/Conrad und Breuer/Leusch in den Anfangsdoppeln sowie Conrad (1), Steinebach (2), Kral (1) Leusch (1) in den Einzeln hatten sich die Kettwiger eine 7:5 Führung heraus gespielt, die Kupferdreh egalisierte. Leusch sicherte seinem Team das Remis, der letzte Zähler ging leider in 1:3 Sätzen an das Kupferdreher Schlussdoppel, dem im Vergleich zum Hinspiel mit Strube die neue Nr. 1 aus der höheren Mannschaft angehörte.

Die Kettwiger „Vierte“ liegt weiterhin in der Tabelle der 2. Herrenklasse auf Rang 5, lediglich einen Punkt vom Relegationsplatz entfernt. Im zweiten Anlauf könnte bei einem Sieg beim Tabellenneunten HSV Überruhr II (Hinspiel 9:3 für Kettwig) der Sprung auf Rang 4 gelingen. Anschlag ist am Freitag 31. Jan. 18.30 Uhr in der Turnhalle Langenberger Str. 380.

Bilder: Dieter Kral Text: Reiner Forstmann