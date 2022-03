Mit Ihren beinahe 93 Jahren zählt Hildegard Lechtermann sicher zu den ältesten und dienstältetesten Lauf- und Walkingbetreuerinnen in Essen und Umgebung.

Doch Anfang dieses Jahres hat Sie ihr Amt niedergelegt. „ich bin zu alt und zu langsam geworden“.

„Liebe Hildegard, wir alle wünschen uns mit 93 Jahren noch so fit und so jung zu sein!

Für Deine Gruppe warst Du stets eine zuverlässige und geduldige Ansprechpartnerin.

Die Essener Walkingveranstaltungen – wie z.B. in Essen-Überruhr oder der ONKO Lauf im Grugapark sowie die Eröffnung der Lauftreffsaison im Essener Stadtwald– gehörten fest zu Deinem Programm.“.

Der gesamte Lauftreff bedankt sich für die tolle Betreuung, die Du in den vergangenen Jahrzehnten geleistet hast.