Die Sternsinger müssen auf die Aktion „Segen to go“ zwar verzichten, also nicht an verschiedenen Orten singen und den Segen verteilen. Stattdessen gibt es aber den „Segen@home“. Viele Familien haben sich bereit erklärt, bei Spaziergängen Segenspäckchen bei jenen Menschen abzugeben, die seit vielen Jahren von den Sternsingern besucht werden. In den Segenspäckchen finden sich auch Informationen dazu, auf welchen Wegen es dieses Jahr möglich ist, zu spenden.