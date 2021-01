Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wer kann das noch hören? Aber es hilft ja nichts. Wie unzählige andere Kulturträger hatte sich der Unsecso-Club ganz schön was vorgenommen und musste sein Programm kippen.

Voller Optimismus plant man allerdings den Neustart, immer unter Vorbehalt und mit Blick auf die Entwicklung. Mit zwei Terminen rückt der Club nun heraus: Heinz Schnetger, Schirmherr des Skulpturenparks, soll am 11. Juni über Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Kettwiger Freiluftgalerie berichten. Beginn im evangelischen Gemeindezentrum am Markt; 15.30 Uhr, sofern nichts dazwischenkommt. Sich selbst und Projekte in aller Welt feiern möchte der Unesco-Club am 24. Oktober mit einer Geburtstagsgala im Alten Bahnhof.