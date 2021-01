Kurzbesuch

Heute Morgen besuchte uns mal wieder ein Sperber .Die anderen Vögel nahmen schnell Reißaus .

Der Sperber ist eine Art „Mini-Habicht“. Diese beiden Greifvögel gleichen sich sehr in Aussehen und Lebensweise, wobei der Sperber sich bei der Jagd eher auf kleinere Vögel spezialisiert hat.

hochgeladen von Luzie Schröter

Er ist neben dem Mäusebussard der häufigste Greifvogel Europas.

Dieser kleine Greifvogel hat breite, runde Flügel und einen langen Schwanz.

Hallo , hier bin ich .....

Das Weibchen hat eine helle, grau gebänderte Unterseite (wie der Habicht), das Gefieder des Männchens ist an der Brust und am Hals rostrot gefärbt. Die Oberseite ist bei beiden schiefergrau.

Sperber haben die Jagd auf Kleinvögel perfektioniert, von denen sie sich hauptsächlich ernähren. Nur in Ausnahmefällen erbeuten sie auch Kleinnager.

Mit dieser Serie wünsche ich euch allen einen schönen Tag . Bleibt oder werdet gesund .!