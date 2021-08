Fröndenberg. Am Sonntag, 12. September, findet auf der Anlage des Golfclubs Unna-Fröndenberg am Schwarzen Weg 1. das achte Golfturnier des Frauen Lions Clubs Caelestia statt.

Die Einnahmen aus den Startgeldern werden komplett dem guten Zweck zugeführt. Anstelle des üblichen Startgeldes bitten die Veranstalterinnen um eine Spende ab 50 Euro pro Teilnehmer. Spendenquittungen werden vor Ort ausgestellt. Der Turniererlös wird in diesem Jahr komplett der Fröndenberger Tafel zugute kommen.

Angeboten werden außerdem Rundenverpflegung, Stärkung am Halfway-House, selbstgebackener Kuchen, ein Prosecco an Loch 18 und das traditionelle Currywurstessen. Darüber hinaus gibt es Preise für Sieger und Platzierte in allen drei Klassen. Die Anmeldungen werden über mygolf.de, Tel. 02373/70068 oder info@gcuf.de entgegengenommen.