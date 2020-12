Gevelsberg. Am Freitag um 13.15 Uhr, wurde die Feuerwehr Gevelsberg nach Silschede in den Sunderholzer Weg gerufen. Dort hatten Anwohner in einem Mehrfamilienhaus, Rauch aus einer Wohnung bemerkt. Die Löschzüge zwei und drei sowie die Bediensteten der Hauptwache machten sich auf den Weg. Vor Ort war noch eine leichte Rauchentwicklung aus einem Fenster im dritten Obergeschoß zu erkennen. Der Bewohner der Wohnung stand bereits am Eingang des Wohnhauses. Ein Trupp mit Atemschutzgeräten kontrollierte die Wohnung. Auf einem eingeschalteten Küchenherd war Essen angebrannt. Die komplette Wohnung wurde gelüftet. Der Bewohner wurde durch den Rettungsdienst behandelt und in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Die 21 Einsatzkräfte konnten um 13.50 Uhr den Einsatz beenden.

Um 16.30 Uhr rückten zwei Bedienstete der Hauptwache zu einer Ölspur aus. Im Bereich Wittener Straße und Mauerstraße wurde eine 300 Meter lange Ölspur beseitigt. Eine Kehrmaschine der technischen Betriebe reinigt im Anschluss die Fahrbahn. Einsatzende war um 17.05 Uhr.