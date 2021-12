Im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es 21.619 bestätigte Corona-Fälle (Stand Freitag, 31. Dezember). Die Zahl der Infektionen ist innerhalb der letzten 24 Stunden um 148 gestiegen.



1.458 Kreisbewohner sind aktuell infiziert, bei 115 von ihnen liegt entweder ein Nachweis auf die Omikron-Variante durch eine Ganzgenomsequenzierung vor oder es besteht ein hochgradiger Verdacht nach einem variantenspezifischen PCR-Test.

Aktuell liegt die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner, bei 145,8 (Vortag 123,8).

3 Corona Patienten werden beatmet

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit 29 Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung, 4 Personen werden intensivmedizinisch betreut, 3 beatmet.

Das Land setzt bei seiner Lagebeurteilung neben der Sieben-Tage-Inzidenz auf zwei weitere Indikatoren. Dies sind die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz und die Belegung der Intensivbetten mit Corona-Patienten. Diese Werte werden nur landesweit erhoben.

Auf einer Internetseite weist das Land heute als aktuelle Werte die von Donnerstag, 30. Dezember, aus. Danach lag die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz, also die Zahl der neuen Krankenhauseinweisungen von Corona-Patienten in den vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner, bei 2,73 und 11,93 Prozent aller betreibbaren Intensivbetten in NRW waren mit Corona-Patienten belegt.

Zahl der Omikronfälle von 87 auf 115 gestiegen



Die aktuell 1.458 Erkrankten wohnen in Breckerfeld (58/mit Bestätigung oder Verdacht auf die Omikron-Variante 2), Ennepetal (148/5), Gevelsberg (137/13), Hattingen (209/24), Herdecke (105/7), Schwelm (184/9), Sprockhövel (88/14), Wetter (131/16) und Witten (398/25). 19.745 Menschen gelten als genesen.

Nach Altersgruppen verteilen sich die aktuell Infizierten wie folgt: bis 12 Jahre (333), 12 bis 17 Jahre (112), 18 bis 25 Jahre (139), 26 bis 35 Jahre (198), 36 bis 49 Jahre (284), 50 bis 65 Jahre (242), 66 bis 80 Jahre (79) und älter als 80 Jahre (71).

Die 19.745 Gesundeten kommen aus Breckerfeld (554), Ennepetal (1.989), Gevelsberg (2.017), Hattingen (3.217), Herdecke (1.231), Schwelm (2.097), Sprockhövel (1.263), Wetter (1.548) und Witten (5.829).

Pflegeheim in Schwelm steht im Fokus



Insgesamt gab es seit Pandemiebeginn im Ennepe-Ruhr-Kreis 416 Todesfälle in Zusammenhang mit Corona. Die Gesamtzahl setzt sich wie folgt zusammen: Breckerfeld (11), Ennepetal (27), Gevelsberg (30), Hattingen (80), Herdecke (43), Schwelm (48), Sprockhövel (24), Wetter (15) und Witten (138).

Im Blick hat das Gesundheitsamt des Kreises aktuell vor allem das Schwelmer Pflegeheim Evangelisches Feierabendhaus. Dort gibt es unter Bewohnern und Mitarbeitern insgesamt 28 bestätigte Coronafälle (20/8), 6 von ihnen sind mit hoher Wahrscheinlichkeit von der Omikron Variante betroffen. Dies gilt für 1 Bewohner und 5 Mitarbeiter. Ob es darüber hinaus weitere Fälle gibt, werden noch ausstehende Untersuchungsergebnisse zeigen.