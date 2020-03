1. Mannschaft der Wasserfreunde Gevelsberg erfolgreich beim vorerst letzten Wettkampf

Als sich die Aktiven der ersten Wettkampfmannschaft am Wochenende 29.02./01.03.2020 motiviert und bester Laune auf den Weg nach Wuppertal zum 1. Cronenberger Pokalschwimmen machten, konnte noch keiner ahnen, dass dies auf Grund der rasanten Entwicklung der Corona-Krise für unbestimmte Zeit der vorerst letzte Wettkampf der Wasserfreunde im noch jungen Jahr 2020 sein würde.

Das Team ging in der Besetzung Pierluigi Gatto (Jg. 04), Andre Gockel (Jg. 02), Aline Noack (Jg. 05), Ben Jakob Pahs (Jg. 03), Lennart Seidler (Jg. 07), Jenna Schwarz (Jg. 07), Niklas Tugend (Jg. 07), Lukas Tugend (Jg. 03), Max von der Heydt (Jg. 07) sowie Emma Wagner (Jg. 07) und Lucie Wagner (Jg. 05) auf Zeiten- und Rekordejagd im Sportbecken mit der ungewohnten 50m-Bahnlänge.

Die Leistungen sollten sich aber sehen lassen, denn an dem Wochenende sprangen zahlreiche persönliche Bestleitungen für die Gevelsberger heraus. Dass es dennoch „nur“ für insgesamt 4 Platzierungen auf dem Siegerpodest reichen sollte, war dem extrem starken Teilnehmerfeld geschuldet.

Mit Edelmetall belohnt wurden Ben Jakob Pahs für seinen zweiten Platz über 100m Brust und für den dritten über 200m Lagen. Silber und Bronze gab es auch für Lukas Tugend (Platz 2 im Sprint über 50m Brust und Platz 3 für die 100m Brust). Zudem schrammt er über 200m Lagen mit Rang 4 nur denkbar knapp am Podium vorbei. Auch sein Bruder Niklas verpasste mit Rang 4 im Spurt über 50m Schmetterling nur knapp das Edelmetall.

Insgesamt zeigten sich das Trainerteam und die Mannschaft am Ende eines harten Wochenendes sehr zufrieden mit den einzelnen Leistungen. Und nun blicken alle in eine ungewisse Zukunft: Auf Grund der amtlichen Anweisungen, alle Schwimmbäder geschlossen zu halten, ist der Trainings- und Wettkampfbetrieb bis auf Weiteres ausgesetzt. Damit bleibt im Moment nur die Hoffnung auf schönes Wetter, damit sich jeder Einzelne - soweit es möglich ist - individuell fit halten kann.