"Claus, jede Veranstaltung braucht einen schönen Mann im Saal – hier bin ich“. Andreas Niehues, Betriebsleiter bei Gebrüder Nolte Opel Gevelsberg, ist Träger der „Närrischen Mütze“ 2020. Und mit Claus ist niemand anders als der Gevelsberger Bürgermeister Claus Jacobi gemeint, der selbstverständlich in der ersten Reihe saß und Andreas Niehues bei seiner Rede Beifall zollte.

Proppenvoll war die Aula Alte Geer bei der Verleihung der „Närrischen Mütze“ durch die Karnevalsgesellschaft Grün-Weiß Gevelsberg 1978. Die Laudatio auf den neuen Mützenträger hielt Stefan Biederbeck, Mützenträger des Vorjahres, und stellvertretender Bürgermeister der Stadt Gevelsberg. Das bunte Programm ließ die Besucher früh in Stimmung kommen. Gardetanz und das Gevelsberger Prinzenpaar sorgten für Begeisterung. Herzlich willkommen geheißen wurde auch das Kinderprinzenpaar aus Hagen – Ordensverleihung für die Kinder wie für Erwachsene inklusive. Denn die Karnevalisten sind natürlich immer gegenseitig dabei, wenn es um die schönen Orden der Nachbarstädte geht.

Felix Keßler BM-Kandidat der Opposition

Um Politik sollte es eigentlich nicht gehen, aber ganz ohne ging es denn auch nicht. Zu groß war das politische Beben in der Sitzung des Rates, als Bürgermeister Claus Jacobi nach der Zustimmung von Felix Keßler fragte und damit in den eigenen Reihen für Irritationen sorgte. Die klärten sich schnell, handelt es sich bei dem Namen doch um den gemeinsamen Kandidaten der Gevelsberger Opposition für die Kommunalwahl am 13. September. Der 38jährige Jurist kommt aus Troisdorf im Rhein-Sieg-Kreis zwischen Köln und Bonn und sollte auf der gemeinsamen Aufstellungsversammlung am kommenden Samstag, 8. Februar, 13 Uhr, im Restaurant Hoch 10, in der Hochstraße 10, vorgestellt werden. Das hat nicht geklappt, denn sein Name sickerte bereits früher durch und stand auf der Einladung zur Aufstellungsversammlung. Bürgermeister Claus Jacobi reagierte prompt und stellte den Namen in der Ratssitzung öffentlich. Der Termin am Samstag bleibt aber bestehen.

So war die Verleihung der „Närrischen Mütze“ an den ProCity-Vorstand Andreas Niehues mindestens in den Wortbeiträgen von politischen Attitüden durchzogen. Doch es blieb in jedem Fall genug Zeit zum Feiern – bei Musik, Tanz und Schlagern hatten alle ihren Spaß. Ein Dank geht in jedem Fall an die fleißigen Helfer hinter den Kulissen und am Abend. Ohne sie wäre keine Feier möglich.

Alle Fotos: Pielorz