Neun Auszubildende starteten Anfang August in ihre berufliche Zukunft bei der Volksbank an der Niers. Vorstandsmitglied Johannes Janhsen und Ausbildungsleiter Philipp Lengkeit begrüßten die neuen Auszubildenden.

Moderne Kommunikationswege und strukturelle Veränderungen im Bankwesen sorgen für neue Anforderungen an die Bankkaufleute. „Prozesse sind im Wandel und die Bank wird zunehmend digitaler.", erklärt Ausbildungsleiter Philipp Lengkeit.

Auch eine neue Ausbildungsordnung tritt in diesem Jahr in Kraf. Lengkeit fasst zusammen: „Die fachlichen Themen bleiben nach der neuen Verordnung weitestgehend die gleichen. Aber neben der Praxisnähe rückt die Förderung des Gesamtbankverständnisses noch mehr in den Fokus als bisher.“