Start frei zur 4. Sauerland-Klassik - vom Klosterplatz in Attendorn!

Vom 29. September bis zum 2. Oktober ging es für 130 Old- und Youngtimer Fahrzeuge endlich wieder auf die Reise. Mit Vollgas plante das Team um Rallye-Chef Peter Göbel an der vierten Ausgabe.

Mit landschaftlichen schönen Strecken, tollen Durchfahrtskontrollen mit vielen Zuschauern, abwechslungsreichen Prüfungen und dem einzigartigen Ambiente im Start- und Zielort Attendorn.

Das mittlerweile schon legendäre Fahrerbriefing erfolgte in der evangelischen Erlöserkirche, bevor am 29. September pünktlich um 14 Uhr der Startschuss zur 4. Sauerland-Klassik fiel.



Orga-Chef und erfolgreicher deutscher Rallyefahrer Peter Göbel:

„Uns erreichtern bereits im Vorfeld sehr viele Anfragen zur Veranstaltung. Wir gingen bei der Rallye-Planung einfach mal fest davon aus, dass sich das weltweite Corona-Problem mindestens so weit erledigt hat, dass wir Ende September und Anfang Oktober endlich wieder ein paar erholsame und vor allen Dingen gemeinsame Stunden im Land der 1.000 Berge genießen können. Mit dieser Einschätzung lagen wir richtig. Das Plusrallye-Team und die gesamte Region freute sich auf die diesjährige weitere Ausgabe wie die Teilnehmer selbst. Und damit der Spaß auf der knapp 650 km langen Reise nicht zu kurz kommt, haben wir uns auch für die abschließende Siegerparty am heutigen Samstag ein paar Feinheiten ausgedacht“.

Joachim Winkelhock Gast in Attendorn

Die Werbegemeinschaft Attendorn hatte sich rund um die diesjährige Rallye mal wieder viel Mühe gegeben. Zwischen Schaufensterdekos und vielen autobegeisterten Besuchern, konnten sich die Teilnehmer wohl fühlen. An drei abwechslungsreichen Tagen, führte die Strecke rund um Attendorn, durch den Kreis Olpe, den Märkischen Kreis, den Hochsauerlandkreis, den Westerwald und durch das Rothaargebirge auf eine Länge von 650km.

Zu den prominenten Gästen der vergangenen Jahre zählten Rallye-Legende Walter Röhrl, Rallye-Weltmeister Christian Geistdörfer, Rallye-Profi Matthias Kahle, Schauspieler Hinnerk Schönemann, Kabarettist Urban Priol oder Nachrichtensprecher Jan Hofer. In diesem Jahr konnte u.a. auch Rennfahrer-Legende Joachim Winkelhock und der "Tatort Star", Schauspieler Richy Müller begrüßt werden, der mit seinem Porsche 911 Targa an den Start ging.

Die 4. Sauerland-Klassik ist inzwischen so populär, dass selbst Teilnehmer aus Italien und Kanada den Weg in das Land der 1000 Berge auf sich nehmen.