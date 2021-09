Die Kunstfigur des Ruhrgebietlers Adolf Tegtmeier, mit heutigem bundesweiten Kultstatus, wird durch seine Nichte der Hagener Künstlerin Monika von Manger und dem Dortmunder Schauspieler Carsten Bülow dem Hagener Publikum im Karl-Ernst Osthaus Museum kommenden Samstag, 02. Oktober ab 20:00 Uhr mit 'Stückskes' und 'Songs' in Erinnerung gebracht.

Zudem öffnet Monika von Manger, im Gespräch mit Carsten Bülow, das Familienalbum für das Publikum und erzählt von ihrem Onkel Jürgen von Manger.

Der in Koblenz geborene Jürgen von Manger kam bereits mit zehn Jahren nach Hagen, wo der Vater eine Anstellung am Landgericht bekam. Am Albrecht-Dürer-Gymnasium in Hagen, machte er sein Abitur. Seine Schauspielkarriere begann nach dem Zweiten Weltkrieg am Theater Hagen, später ging er auf die Bühnen in Bochum und Gelsenkirchen, wo der ausgebildete Schauspieler und Sänger nicht nur in komischen Rollen zu sehen war.

Tickets - Museumskasse: 02331-2073138