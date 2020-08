Ideen muss man haben, wie der Profi-Musiker Michael Meier aus Unna. International ist er in Sachen Musik als Percussionist, Drummer und Musical Director unterwegs. Mit seinem Musiker-Kollegen Lukas Dylong aus Hagen, (Gitarre, Gesang, Percussion) bereisen die Beiden mit ihrem Großraum-Van und neuem Musik-Format "BUS-STOP-MUSIC" unterschiedlichste Veranstaltungsorte.

-Die Bürgerstiftung Unna- und -Unna Marketing- räumte den Musikern in der City, zwischen den Wahlkampf-Ständen, auch eine Präsentationsmöglichkeit ein.

Innerhalb von zwei Minuten war die "Bühne" aufgebaut und es konnte gespielt werden, wie in diesem Fall in der Fußgängerzone. (siehe Video-Trailer)

Doch auch direkt vor der Haustür, im Garten, auf dem Parkplatz, oder wo auch immer, ist ein Gastspiel möglich. Alles was gebraucht wird ist ein Stellplatz und von Vorteil eine Steckdose mit Strom, ist aber keine Bedingung. Dann heißt es:

Tür auf - Klappe hoch - Los geht`s

Was die zwei Berufs-Musiker musikalisch zu bieten haben, zeigten vier Auftritte in verschiedenen Citybereichen. Viele Passanten blieben zwischen ihrem Einkaufsbummel stehen und kamen aus dem Staunen nicht heraus.

Stimmen wie:

"Das sind doch mehr als nur zwei Musiker", "Spielen die Zwei einen tollen Sound", "Sind die aber schnell spielfertig und musikalisch Top" oder "Super Musik, schade dass der Auftritt relativ kurz war".

Das neue Musik-Format kam bei den Zuschauern in Unna hervorragend an. Alles wird bei Ihren Auftritten live gespielt!

Schwere Zeiten für die Musikbranche

Michael Meier (BUS-STOP-MUSIC): "Bedingt durch die Corona-Pandemie, haben sich die Bedingungen auch in der Musikbranche gewaltig geändert. Engagements werden zurückgezogen, neue Gigs sind rar geworden. Von daher ein Dank an -Unna Marketing- und die -Bürgerstiftung Unna-. Ihre Unterstützung ermöglichte es uns, dass wir in der Fußgängerzone mit unserem Musik-Format auftreten durften und einen Beitrag zur Kulturerhaltung leisten konnten".

Das "BUS-STOP-MUSIC" Format ist Coronagerecht mit "Abstand", eine innovative Form auflagengerecht abzufeiern!

Nähere Infos unter:

