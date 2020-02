Abschied von Orang-Utan Pongo*

Die Entscheidung ist dem Team des Allwetterzoo Münsters, bestehend aus TierärztInnen, KuratorInnen und TierpflegerInnen, alles andere als leicht gefallen. Doch am Ende wurde das 22 Jahre alte Orang-Utan Männchen „Pongo“ nicht mehr aus der Narkose zurückgeholt.16 Jahre lebte der in Aalborg (Dänemark) geborene Orang-Utan im Allwetterzoo Münster. Leider verschlechterte sich sein Gesundheitszustand aufgrund einer chronischen Atemwegsentzündung immer weiter. Eine Behandlung vor einigen Jahren führte nur kurzfristig zu einer Verbesserung der Nebenhöhlenentzündung.

Bereits seit über einem Jahr hat sich das Team in regelmäßigen Abständen getroffen, um immer wieder den Gesundheitszustand sowie das Wohlbefinden des Orang-Utans zu beurteilen. Doch auch trotz aller Bemühungen der TierärztInnen und einer optimalen tierpflegerischen Fürsorge, verschlechterte sich der allgemeine Zustand des Orang-Utan Männchens weiter.

Dies führte zu dem Entschluss, „Pongo“ an diesem Montag, 10. Februar, für weitere tierärztliche Untersuchungen zu narkotisieren. Die dabei erhobenen Befunde waren eindeutig. „Wir wollten dem Orang-Utan einen weiteren Leidensweg aufgrund der Schwere der Erkrankung ersparen, " so der Allwetterzoo. "Wir danken dem ganzen Tierpfleger-Team für die aufopfernde Fürsorge in den vergangenen Jahren, insbesondere in den vergangenen Wochen.“

Orang-Utans (englisch: Orangutan, bedeutet auf auf malaiisch „Waldmensch“) gehören zu einer stark bedrohten Tierart. Sie werden in freier Wildbahn von Wilderern gejagt und getötet. Ihr Lebensraum wird immer kleiner, weil er Palmöl-Plantagen weichen muss.