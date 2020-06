Laut Feuerwehrbericht wurde am Dienstag, den 30. Juni 2020 um 16:07 Uhr, die Feuerwehreinheit Drevenack zu einem Vegetationsbrand alarmiert. Am Straßenrand des Postwegs, in Fahrtrichtung Brünen, brannte eine kleine Fläche von circa einem Quadratmeter. Ein Anwohner und ein Autofahrer hatten das Feuer beim Eintreffen der Feuerwehr schon abgelöscht. Zur Sicherheit setzten die Feuerwehrleute nochmal ein S-Rohr ein und wässerten die Stelle gründlich.

Der Einsatz endete nach zwanzig Minuten.