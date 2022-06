Am Freitag, den 1. Juli wird Drevenack wieder fest in Läuferhand sein.

Traditionell am 1. Freitag im Juli steht der Drevenacker Volksbank Abendlauf auf dem Programm, in diesem Jahr zum 17. Mal. Erneut bieten die Organisatoren der TUS Drevenack mit zahlreichen Partnern verschiedene Laufdistanzen und Wettbewerbe an, bei denen sowohl routinierte Laufsportler als auch absolute Laufanfänger auf ihre Kosten kommen. Die TUS Drevenack hat mit 100 Helfern alle Vorbereitungen für einen reibungslosen Ablauf getroffen und würde sich über zahlreiche Läufer und Läuferinnen freuen. Der Lions Club Hünxe bittet bei der Rückgabe der Startnummern um das Pfandgeld. Aufgebaut ist auch wieder eine mobile Trampolinanlage für die Jüngsten. Zur Motivation der Läufer/innen auf den letzten Metern spiet im Stadion wieder eine Sambaband. Los geht es um 17.30 Uhr mit einem gemeinsamen Bambini Warm Up für die Jüngsten. Der erste Start erfolgt um 17.45 Uhr für den 350 m Bambinilauf, gefolgt vom Schülerlauf über 1000 m (18.00 Uhr). Neben den Urkunden, die es für alle Teilnehmer des Abendlaufes gibt, erhalten die Teilnehmer des Schüler und Bambinilaufes zusätzlich eine Medaille. Der 5 km Jugend- und Jedermannlauf wird um 18.30 Uhr gestartet - die Walker und Walkerinnen werden zwei Minuten später auf die 5 km Runde geschickt. Unter allen vorangemeldeten Walkern und Walkerinnen werden Sachpreise verlost. Um 19.30 Uhr gibt Bürgermeister Dirk Buschmann den Startschuss zum 10 km Hauptlauf. Anmeldungen zum Abendlauf sind noch bis zum 28. Juni 18.00 Uhr unter www.Tus-Drevenack.de oder www.taf-timing.de möglich. Infos rund um den Abendlauf gibt es bei Manfred Franz Tel. 02858-1696. Kurzentschlossene können sich noch am Veranstaltungstag ab 16.30 Uhr bis 45 Minuten vor dem jeweiligen Lauf direkt am Drevenacker Sportplatz am Buschweg nachmelden.

Bei der Anfahrt bittet die TUS Drevenack den folgenden Hinweis zu beachten:

Für alle Teilnehmer gibt es in diesem Jahr einen zentralen Parkplatz.

Der empfohlene Weg für alle Teilnehmer ist über die B 58 anzureisen und dann 500 m hinter bzw. vor der Autobahnanschlussstelle Wesel gegenüber dem Autohaus in den Hunsdorfer Weg abzubiegen von dort gelangt man nach ca. 1 km auf den ausgewiesenen Parkplatz.

Insbesondere die Teilnehmer des 10 km Laufes werden gebeten, bitte eine Stunde vor dem 10 Km Start anzureisen !!