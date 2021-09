Bei der Jahreshauptversammlung am 22.08.2021 in der Gaststätte „Alt Peddenberg“ in Drevenack wurde Harald Knopp zum neuen Vorsitzenden gewählt. Er löst damit Franz-Josef Bammer ab, der dieses Amt in Summe fast 25 Jahre bekleidete und aus Altersgründen nicht mehr kandidierte.



Markus Depta wurde zum 2. Vorsitzenden gewählt. Die Geschäftsführerin Keria Bammer und die Schatzmeisterin Barbara Knopp wurden in ihren Ämtern bestätigt. Als Kassenprüferinnen wurden Karola Lohmann und Michaela Classen gewählt, Ersatzkassenprüferin ist Petra Zak.

Der 1978 gegründete Verein hat etwa 100 Mitglieder. Säulen des Vereins sind die Ausbildung und Sozialisierung zum alltagstauglichen Familienhund und der Turnierhundesport. Auch Nichtmitglieder sind gegen die Entrichtung einer moderaten Kursgebühr willkommen.

Weitere Informationen im Internet unter www.hsv-krudenburg.de oder über die Geschäftsstelle des Vereins unter Telefon 02858-6575