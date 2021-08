Mit Vinyasa Yoga kann auch

Stress abgebaut werden

Vinyasa Yoga, eine Form des Hatha Yoga, hat ebenso das Ziel Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen. Das Besondere beim Vinyasa Yoga sind die fließenden und dynamischen Bewegungsabläufe, die in einer bestimmten Art und Weise synchronisiert zur Atmung ausgeführt werden.

Der Körper wird dadurch beweglicher, gekräftigt, erhält mehr Balance und Stress wird abgebaut.

Die neue Gruppe beginnt am 23. August immer montags von 16 bis 17.30 Uhr in der Turnhalle der ehemaligen Josefschule, Montplanetstr. 14, und richtet sich an Yogainteressierte Anfänger und Wiedereinsteiger, auch mit leichten körperlichen Einschränkungen und wird von Yogalehrerin Melanie Roth geleitet.

Weitere Infos sowie Anmeldung bei Melanie Roth unter Tel. 02842/710061 oder 0170/8114734, weitere Gruppenangebote unter www.bsg-kali.de.