Lintforter Schwimm Club dankt seinen

Mitgliedern für ihre Loyalität

"Leider ist im letzten Jahr wegen Corona unsere jährliche Jahreshauptversammlung ausgefallen und für dieses Jahr haben wir im Augenblick auch noch keine Perspektive. Dies betrifft sowohl ein Zusammentreffen in größerem Rahmen und was noch schmerzlicher ist, auch die Ausübung unseres Sports und der Schwimmausbildung.", so ein Vertreter des Schwimm Clubs.

Auf der Homepage www.lintforter-schwimm-club.de gibt es rechtzeitig Informationen, wenn es wieder losgehen kann.

Jugendabteilung erfreute Vereinskinder

Die Jugendabteilung des Vereins hat hat sich mächtig ins Zeug gelegt und trotz schwieriger Bedingungen versucht, den Vereinskindern eine Freude zu bereiten.

Viele Kinder konnten in verschiedenen WhatsApp-Gruppen erreicht werden und durften sich am Samstag, 6. März, am Vereinsheim eine Kleinigkeit abholen und nach einer Verlosung kleine Geschenke entgegennehmen.

Weitere Überraschung ist geplant

Für Samstag, 27. März, wird eine weitere Verlosung/ Überraschung geplant. Wer noch teilnehmen möchte, kann sich die Malvorlagen von der Homepage runterladen und bis zum 24. März eine Vorlage, vermerkt mit Vor- und Zunamen und dem Alter, abgeben bei Natalie Arens oder Sabrina Dörschug.