Noch bis zum Sonntag, 16.August, werden die Wahlbenachrichtigungen verteilt.

Wer bis dahin noch keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, sollte sich unverzüglich beim städtischen Wahlamt unter Tel. 02173/794-1112 melden.

Briefkästen müssen korrekt beschriftet sein

An dieser Stelle gibt Wahlamtsleiter Frank Kölzer einen wichtigen Hinweis: „Wenn kein korrekt beschrifteter Briefkasten vorhanden ist, können die Zusteller die Benachrichtigungen natürlich nicht zustellen“.

Alternativen zum Rathausbesuch

Ab Montag, 17. August, kann dann offiziell die Briefwahl durchgeführt werden. „Selbstverständlich kann die Durchführung der Briefwahl auch weiterhin im Rathaus erfolgen. Aber um in Coronazeiten unnötige Menschenansammlungen zu vermeiden, bittet das Wahlamt nochmals darum, nach Möglichkeit die Briefwahl insofern auch als solche zu nutzen, dass der Antrag auf Briefwahl möglichst online, per App oder per Brief erfolgt. Das heißt, möglichst nicht persönlich das Rathaus aufsuchen“, so Frank Kölzer mit dem Hinweis auf die städtische Internetseite www.langenfeld.de/briefwahl und die E-Mail-Adresse briefwahl@langenfeld.de

Möglichkeit im Erdgeschoss des Rathauses

Sowohl die Briefwahl-Anträge, als auch die später abzugebenden roten Briefwahl-Umschlage mit den Stimmzetteln können nicht nur im Wahlamt in der dritten Etage des Rathauses abgegeben werden, sondern auch in den eigens dafür im Erdgeschoss des Rathauses (am Kopierer vor dem Standesamt) aufgestellten Behältern eingeworfen werden. Selbstverständlich können Anträge (per Post bitte frankiert) und rote Umschläge (portofrei) auch in jeden Briefkasten der Post oder in den Rathaus-Briefkasten vor dem Haupteingang eingeworfen werden.