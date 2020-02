Der Rhein-Ruhr-Express (RRX) wird als zusätzliche Schnellverbindung in NRW mit einem Fertigstellungsfenster bis zur Fußball-Europameisterschaft in Deutschland im Jahr 2024 auch durch Langenfeld fahren. Dafür wird auf dem Abschnitt zwischen Köln-Mülheim und Düsseldorf-Benrath eine vollständige Erweiterung auf vier Gleise vorgenommen, also auch komplett auf Langenfelder Stadtgebiet.



Vor wenigen Tagen hat die Deutsche Bahn angekündigt, erste vorbereitende Maßnahmen bereits in den Osterferien zu beginnen. Dies führt zunächst in den Osterferien zwischen dem 4. und 9. April 2020 zwischen Köln-Mülheim und Langenfeld sowie zwischen dem 10. und dem 19. April zwischen Köln-Mülheim und Düsseldorf Hauptbahnhof zum Ausfall der stark genutzten S-Bahn-Linie S6. Laut Ankündigung der Bahn ist ferner auch in den Sommer- und den Herbstferien sowie an weiteren Wochenenden mit Ausfällen der S6 zu rechnen.

"Nicht zu akzeptierender Einschnitt"

Noch einschneidender wird die von der Deutschen Bahn angekündigte Stilllegung der Linie S6 für einen Zeitraum von unzumutbaren 14 Monaten zwischen Juli 2022 und August 2023. Ein für uns nicht zu akzeptierender Einschnitt in den ÖPNV, der unsere Stadt für mehr als ein Jahr quasi komplett von der direkten S-Bahn-Anbindung in die Metropolen Köln und Düsseldorf abschneidet. Der durch die Bahn auf den Weg gebrachte sogenannte Schienenersatzverkehr mit eigens eingerichteten Buslinien soll nach Angaben der Bahn die ausfallende S6 ersetzen.

Dafür wird nach aktuellem Stand ein Gelenkbus eingesetzt, der anstatt der 18-minütigen S-Bahn-Fahrtzeit zwischen den Stationen Langenfeld Rhld. und Köln-Mülheim 48 Minuten, also die fast dreifache Zeit benötigen wird.

Bedeutung das Verkehrsprojekt RRX

"Der CDU-Ratsfraktion ist bewusst, welche Bedeutung das Verkehrsprojekt RRX

für das Land Nordrhein-Westfalen hat, nicht nur im Kontext mit dem Zeitfenster bis zur Fußball-Europameisterschaft, sondern auch mit Blick auf die Stärkung des Wirtschaftsstandortes NRW.

Aus unserer Sicht kann und darf aber ein solches Projekt nicht auf den Schultern vieler tausend Pendler und Arbeitnehmer sowie vieler Hundert Unternehmen lasten, die mehr als ein Jahr von einer bedarfsgerechten und nutzerfreundlichen ÖPNV-Anbindung gänzlich abgeschnitten werden. Für die Dauer der Baumaßnahme müssen zweckmäßige Alternativen zum Ausfall der S6 angeboten werden“, so Ratsherr André Sersch.

ÖPNV-Anbindungspunkte

Mit dieser Resolution möchte die CDU-Fraktion frühzeitig eine Planung und vor allem eine entsprechend bürgerfreundliche Umsetzung auf den Weg bringen, die mehrere 100.000 Menschen im Einzugsgebiet der betroffenen ÖPNV-Anbindungspunkte weiter adäquat versorgen und nicht unzumutbar belasten.

Klima- und umweltpolitischen Gründen

"Auch aus klima- und umweltpolitischen Gründen ist zu bedenken, dass bei der aktuellen

Planungslage eine überproportionale Steigerung des PKW-Individualverkehrs zu erwarten

ist und wirksame Alternativen gefunden werden müssen", so Andre' Sersch.

Antrag in nächster Ratssitzung

Die CDU-Fraktion im Rat der Stadt Langenfeld stellt für die nächste Ratssitzung einen

Antrag auf Erlass einer Resolution durch den Rat der Stadt Langenfeld zum geplanten

Ausbau der RRX-Strecke.

Der Rat der Stadt Langenfeld fordert die Deutsche Bahn auf, die aktuell bekannten

Planungen zum RRX-Ausbau dahingehend anzupassen, dass

- ein Schienenersatzverkehr zum Einsatz kommt, der die tatsächliche Zahl der S-Bahn-

Fahrgäste aufzunehmen im Stande ist;

- die Bauplanung so angepasst wird, dass der Schienenersatzverkehr möglichst kleine

Fahrstrecken ausgleicht, um eine Verdreifachung der Fahrzeit zu verhindern;

- der zwischen Juli 2022 und August 2023 vorgesehene, 14-monatige Bauabschnitt keinen dauerhaften Ausfall der S6 beinhaltet, sondern die Ausfallzeiten so weit wie machbar in die Ferien und an die Wochenenden verlegt werden und alle planerischen Maßnahmen ergriffen werden, um die S6 immer wieder mindestens abschnittsweisefahren zu lassen. Dabei sind alle Zeitfenster bis zur geplanten Fertigstellung 2024 auszuschöpfen.

- die Stadt Langenfeld frühzeitig in die Planung einzubeziehen, um eine an den Nutzerinnen und Nutzern des ÖPNV ausgerichtete, sinnvolle Lösung desSchienenersatzverkehrs zu realisieren „

Informationen für die Bevölkerung

In Ergänzung zur beantragten Resolution des Rates am 24. März 2020 fordert die CDUFraktion

in einem weiteren Antrag die Stadtverwaltung auf, eine Bürgerinformationsveranstaltung zum erwarteten Gleisausbau des RRX durchzuführen. Hierzu sollen auch Vertreter der Deutschen Bahn eingeladen werden. Ferner ist eine aussagekräftige und regelmäßige Information der Langenfelder

Bevölkerung sowie der in Langenfeld ansässigen Unternehmen wünschenswert.