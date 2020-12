Die Landeshauptstadt Düsseldorf veröffentlicht wöchentlich Messstellen, an denen Geschwindigkeitskontrollen vorgenommen werden. Auch an anderen Stellen im Stadtgebiet sind Geschwindigkeitskontrollen durch Mitarbeiter des Ordnungsamtes möglich. Hier eine Übersicht über die Kontrollpunkte in der kommenden Woche:

Von V. Paulat

- Montag, 14. Dezember: Angermunder Straße, Dillenburger Weg, Grunerstraße, Hallesche Straße, Hasselsstraße, Marc-Chagall-Straße

- Dienstag, 15. Dezember: Erkrather Straße, Grunerstraße, Hügelstraße, Lohauser Dorfstraße, Sandträgerweg, Werstener Friedhofstraße



- Mittwoch, 16. Dezember: Grunerstraße, Lenaustraße, Lindemannstraße, Offenbacher Weg, Prinz-Georg-Straße, Staufenplatz

- Donnerstag, 17. Dezember: Aderkirchweg, Am Trippelsberg, Fleher Straße, Grunerstraße, Königsberger Straße, Mettmanner Straße

- Freitag, 18. Dezember: Benrather Schloßufer, Fährstraße, Grunerstraße, Im Grund, Niederkasseler Straße, Yorckstraße



- Samstag, 19. Dezember: Grunerstraße

- Sonntag, 20. Dezember: Grunerstraße