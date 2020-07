Flüchtiger Täter ist selbst Vater!

Wie bereits berichtet, befuhr ein 10-jähriger Junge aus Neukirchen-Vluyn am Freitag, 19. Juni, gegen 14.45 Uhr mit seinem Fahrrad den Radweg der Ernst-Moritz-Arndt Straße in Richtung Krefelder Straße. In Höhe der Einmündung Nelkenstraße wollte er nach links in die Londongstraße abbiegen.

Leichte Verletzungen und Sachschaden

Ein nachfolgender Radfahrer bemerkte dies zu spät. Es kam zum Unfall, bei dem beide Radfahrer stürzten. Der Junge zog sich dabei leichte Verletzungen zu und an seinem Fahrrad entstand leichter Sachschaden. Der Radfahrer stieg wieder auf, überließ den Zehnjährigen am Unfallort sich selbst und fuhr davon.

Beschreibung des Mannes

Nach einer neuen Zeugenvernehmung gibt es inzwischen eine genauere Beschreibung des flüchtigen Täters:



Männlich, etwa 40 bis 45 Jahre alt, zirka 180 Zentimeter groß, schlaksig. Er fuhr ein silberfarbenes Fahrrad mit Kindersitz. Er wollte nach eigenen Angaben sein Kind abholen und wurde möglicherweise selbst bei dem Verkehrsunfall verletzt, er klagte über Schmerzen im Hüftbereich.

Zum Unfallzeitpunkt trug er ein rotes T-Shirt und eine rote Hose, ähnlich einer Badehose.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neukirchen-Vluyn, Tel.: 02845/3092-0.