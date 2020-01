Islandpferdehof ehrt Rettungseinsatz mit einem Spendenritt

Es war der 21. November 2019, als die gesamte Feuerwehr Rheurdt sowie die Drehleiter der Feuerwehr Neukirchen-Vluyn zu einer außergewöhnlichen Tierrettung auf den Bergdahlsweg in Rheurdt gerufen wurde.

Am dortigen "Islandpferdehof Niederrhein" waren insgesamt elf Pferde ausgebüxt und in eine ausgetrocknete "Kull" galoppiert (das Wochen-Magazin berichtete). Damit begann der Polizeibericht, der sich anhörte, als ob er aus einem Drehbuch zu einer dramatischen Filmszene entnommen wurde. Denn nach dem Hilferuf folgte eine spektakuläre und alles andere als alltägliche Rettungsaktion: "In einer besonders aufgeweichten und seifigen Stelle verloren die Pferde an Halt und sanken zum Teil tief in den Boden ein. Drei Pferde konnten sich noch mit letzter Kraft retten."

"Ich bin so dankbar!"

"Die übrigen acht Tiere drohten immer tiefer einzusinken und waren bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bereits sichtlich erschöpft. Unter Mithilfe der anwesenden Hofbesitzer konnten die ersten fünf Tiere rasch gerettet werden. Drei weitere waren jedoch nahezu bis zum Halsansatz im Schlamm versunken und stellten die Einsatzkräfte vor eine große Herausforderung", stand in der damaligen Polizeimeldung.

22 Einsatzkräfte der Feuerwehr Rheurdt waren mit fünf Fahrzeugen vor Ort. Rund 30 Minuten nach der Alarmierung konnte aber verkündet werden: Alle Tiere sind gerettet und wohlauf. Und dieser Einsatz von damals sollte gebührend gewürdigt werden, dachte sich das Team des Islandpferdehofes Niederrhein und veranstaltete rund zwei Monate nach der Rettungsaktion einen Spendenritt mit 15 angemeldeten Reitern auf dem eigenen Hof in Rheurdt. Die Erlöse sollten den Fördervereinen beider Löscheinheiten aus Schaephuysen und Rheurdt zugute kommen. Am Ende freuten sich die engagierten Einsatzkräfte über einen Spendenbeitrag von 870 Euro.

"Ich wusste gar nicht, dass ihr das in Rheurdt alle komplett ehrenamtlich macht. Ich bin so dankbar, dass ihr so zahlreich und vor allem schnell bei uns wart. Wir waren wirklich hilflos", betonte der Hofbesitzer Matthias Bender nochmal.