Freude im Mutter-Kind-Haus des Erziehungsvereins: Sabine Seestern-Gerritz und ihr Ehemann Wolfgang Gerritz aus Moers kamen auch in diesem Jahr mit ihrem vollgepackten PKW vorgefahren.

Im Freundes- und Bekanntenkreis hatten sie in den vergangenen Wochen u. a. Spielzeug- und Kleiderspenden, Spielautos und Haushaltsutensilien für die Mütter und ihre Kleinen in der Einrichtung gesammelt und übergaben diese an die pädagogische Leitung des MKH, Petra Kopf-Lier. Als Sahnehäubchen überreichte Sabine Seestern-Gerritz eine Barspende über 457 Euro, die gemeinsamen Aktivitäten zugutekommen wird.