Der Plan ist gefasst,raus in die Natur und Fotos machen.

Aber wohin des Weges.Nix vorbereitet, typisch!

Erst einmal Richtung Haltern, wird sich schon was finden.

Der kleine Hunger meldet sich ,am Hofladen anhalten, Brötchen und Mett besorgen, schmeckt ja immer.Beim Einsteigen ins Auto auf Google Maps (nicht Mett) geschaut, was liegt in der Nähe.

Der Dülmener Naturwildpark könnte was interessantes sein. Auf Route berechnen und los.

An der Ziegenweide ein kleiner Parkplatz. Hier müssen erst einmal die Mettbröchen dran glauben.

Da kein Fahrrad dabei ist Fußmarsch angesagt.Muß man ja gestärkt antreten.

Am Parkplatz Hinweistafel auf Wanderwege oder Radwege. Oh je, A2,A3,A4,A5 und so weiter.

Ich entscheide mich für einen kleinen Schnupperweg und betrete ein 250 Hektar weitläufiges Areal.

Den Rest erzählen ein paar Fotos.

Gruß Erhard