Oer-Erkenschwick. Als Zeichen für Zusammenhalt, Wärme und Geborgenheit bietet der Vorstand des Seniorenclubs seinen Mitgliedern an Seniorenclub-Laternen zu basteln.

Alles was die Mitglieder dazu benötigen, Material und Bastelanleitung, hält der Seniorenclub für die Mitglieder kostenlos bereit. Das Material dazu kann am Donnerstag, 5. November, zwischen 18 und 19 Uhr, am Dienstag, 10., von 11 bis 12 Uhr und am Donnerstag, 12. Novemver, von 18 bis 19 Uhr in der Geschäftsstelle des Seniorenclubs, Halluinstraße 5, abgeholt werden.

Der Aufruf an die Mitglieder: Die Seniorenclub-Laterne für sich selbst oder andere zu basteln und damit Freude zu schenken. Mit einer Lichterkette versehen erleuchtet die Laterne die Fenster und zeigt so auch Spaziergängern: "Wir halten zusammen!"