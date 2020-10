Oer-Erkenschwick. Probleme mit dem Knie - mit der Hüfte? Ist da konservativ noch etwas zu reparieren oder schafft nur eine Prothese, eingesetzt in neuen OP-Verfahren, endlich Abhilfe? Was ist eigentlich das digital erstelltes PSI-Knie, von dem alle Welt redet?

Antworten auf die wichtigsten Fragen im Zusammenhang mit aktuellen Erkenntnissen in der Knorpeltherapie und zu neuen Operationsverfahren gibt Dr. Wolfram Steens am Dienstag, 20. Oktober in der Stadthalle (großer Saal). Eine Veranstaltung auf Initiative des Seniorenclubs Oer-Erkenschwick. Vorsitzender Klaus Skodell: „Das verspricht ein spannender Abend zu werden. Allemal, da jeder Besucher eine persönlichen Fragen stellen kann“.

Mehr als 200 000 neue Kniegelenke werden in Deutschland jährlich eingesetzt. Entsprechend große Fortschritte sind auch im Bereich der endoprothetischen Wissenschaft und Forschung zu verzeichnen.

Der Orthopäde aus Münster, der im ONZ (Orthopädisch Neurologisches Zentrum) in Datteln tätig ist, führt jährlich etwa 600 Operationen durch. Im Elisabeth-Krankenhaus in Recklinghausen und auch im OP-Zentrum Vest in Oer-Erkenschwick. Er ist außerdem derzeit europaweit einer von nur wenigen Operateuren, die pro Jahr bis zu 100 „PSI-Knie“ implantieren. Die Moderation des Abends hat Bernd Overwien, freier Journalist mit dem Schwerpunkt Medizin und Gesundheitswesen. Der Eintritt ist frei.

Für die Veranstaltung mit begrenzter Teilnehmerzahl gelten die erforderlichen Hygiene-Vorschriften nach dem Infektionsschutzgesetz. Anmelden können sich Einzelpersonen und zwei Personen, die in einem Haushalt leben. Keine Maskenpflicht am Sitzplatz. Der Eintritt ist frei.

Anmeldungen sind wegen der vorgeschriebenen Besucherregistrierung erforderlich. Telefonisch jederzeit unter: 02368 / 8989986 (Seniorenclub Oer-Erkenschwick).