Die Zahl der aktuell Infizierten im Regierungsbezirk Münster hat sich von Montag auf Dienstag von 146 auf heute 148 (Stand: 21.07.2020, 12.00 Uhr) erhöht. Die Zahl der insgesamt labordiagnostisch bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus (COVID-19) im Regierungsbezirk Münster hat sich von Montag auf Dienstag von 7.218 auf jetzt 7.232 Fälle erhöht. Das entspricht einem Anstieg von 0,19 % zur Meldung von gestern.

Aktuell werden 13 COVID-19-Patienten in Krankenhäusern behandelt, davon 6 intensivmedizinisch. Zurzeit sind 277 zusätzliche Intensivbetten (mit Beatmungsmöglichkeit) im Regierungsbezirk Münster verfügbar.

Nach den vom Landeszentrum Gesundheit (LZG) vorliegenden Zahlen und den Meldungen aus den Kreisen und kreisfreien Städten stellt sich die Lage für den Regierungsbezirk Münster aktuell wie folgt dar (erste Zahl: aktuell Infizierte, zweite Zahl in Klammern: vorherige Meldung, dritte Zahl: bestätigte Infektionen, vierte Zahl in Klammern: vorherige Meldung, fünfte Zahl: Verstorbene, sechste Zahl in Klammern: vorherige Meldung, siebte Zahl: Genesene, achte Zahl in Klammern: vorherige Meldung)

Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 1 (6), insgesamt Infizierte 229 (229), Verstorbene 7 (7), Genesene 221 (216)

Kreis Borken: aktuell Infizierte 20 (9), insgesamt Infizierte 1.137 (1.126), Verstorbene 38 (38), Genesene 1.079 (1.079)

Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 3 (3), insgesamt Infizierte 882 (882), Verstorbene 25 (25), Genesene 854 (854)

Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 62 (63), insgesamt Infizierte 585 (585), Verstorbene 17 (17), Genesene 506 (505)

Stadt Münster: aktuell Infizierte 4 (6), Infizierte 739 (739), Verstorbene 13 (13), Genesene 722 (720)

Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 33 (34), insgesamt Infizierte 1.446 (1.444), Verstorbene 40 (40), Genesene 1.373 (1.370)

Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 5 (4), insgesamt Infizierte 1.361 (1.360), Verstorbene 84 (84), Genesene 1.272 (1.272)

Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 20 (21), insgesamt Infizierte 853 (853), Verstorbene 20 (20), Genesene 813 (812)

Gesamtzahl: aktuell Infizierte 148 (146), insgesamt Infizierte 7.232 (7.218), Verstorbene 244 (244), Genesene 6.840 (6.828)

Inzidenzen labortechnisch bestätigter SARS-CoV-2-Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen 7 Tagen:

Stadt Bottrop 5,1

Kreis Borken 3,5

Kreis Coesfeld 0,5

Stadt Gelsenkirchen 6,9

Stadt Münster 1,0

Kreis Recklinghausen 3,1

Kreis Steinfurt 1,3

Kreis Warendorf 3,2

Durchschnitt RB Münster 3,1

Durchschnitt NRW 6,1

Die 7-Tages-Inzidenzen Corona-Positiver werden unter Berücksichtigung der täglichen Zahlen des LZG als ungewichteter Durchschnitt für den Regierungsbezirk Münster dargestellt. Dadurch können geringe Abweichungen entstehen, die aufgrund derzeitiger fehlender Relevanz in Kauf genommen werden.