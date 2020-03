Wie schon in den letzten Jahren wurde Millingen zum Frühlingsbeginn wieder in Eigeninitiative der ortsansässigen Vereine vom Müll befreit. Der Termin musste kurzfristig um eine Woche vorverlegt werden und das war angesichts der Witterungsverhältnisse auch gut so.Bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen war die Beteiligung diesmal mit mehr als 40 Teilnehmern, darunter auch einige Kinder, erfreulich hoch. In verschiedenen Gruppen machte man sich fast pünktlich um 10.00 Uhr auf den Weg, um in den vorher festgelegten Sammelbezirken den achtlos weggeworfenen Müll aufzulesen. Die „Ernte“ war wieder einmal erschreckend gut und es kam wieder sehr viel Unrat zusammen. Getränkeflaschen, leere Zigarettenschachteln und Verpackungsmaterialien beliebter Fastfood-Ketten waren zweifelsohne der Renner, aber auch sonstiger Unrat von ausrangierten Gartenmöbeln bis hin zum Bauschutt fand sich zuhauf und der bereitgestellte Traktorenanhänger war schließlich wieder einmal bis zum Rand gefüllt. Wie gewohnt wird der gesammelte Müll wieder zum Dienstleistungsbetrieb der Stadt Rheinberg transportiert, ohne dass für die Entsorgung Gebühren anfallen. So müssen die Millinger für ihr Engagement wenigstens nicht noch draufzahlen. Selbstverständlich wurden vom DLB auch wieder Arbeitshandschuhe und Müllbeutel zur Verfügung gestellt.

Nach getaner Arbeit traf man sich im Clubheim des SV Millingen noch zu einem gemütlichen Beisammensein mit Getränken und belegten Brötchen, das bei bester Stimmung deutlich länger dauerte als die eigentliche Sammelaktion. Ulrich Glanz, der die Müllaktion von Beginn an organisiert, dankte nochmals allen Sammlerinnen und Sammlern.

Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle den Sponsoren Theo Lisken, Katharina Hötte, Wolfgang Gödeke und Dietmar Heyde, aber auch die Sparkasse am Niederrhein hat dankenswerterweise wie in den letzten Jahren das Engagement der Millinger mit einer Spende honoriert.

Im nächsten Jahr soll es auf jeden Fall wieder einen Frühjahrsputz in Millingen geben, wobei schon der Vorschlag unterbreitet wurde, mehrmals im Jahr eine solche Aktion durchzuführen, denn das Müllsammeln in der Gemeinschaft hat auch sehr viel Spaß gemacht.