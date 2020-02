Bezirksliga Herren: Tus Rheinberg - Sterkrade 69ers (69:57): Der Tabellenführer leider zu stark

Am Samstag Abend trat die erste Vertretung der 69ers beim ungeschlagenen Tabellenführer TuS Rheinberg an. Die Gastgeber, wie bisher in jedem Spiel in Vollbesetzung, die 69ers hingegen mussten trotz eines neuen Gesichts (Omar Chrigui) auf paar Faktoren verzichten. Nurkovic - Adduktorenprobleme, Öztürk - krankheitsbedingt, Rosser - privat verhindert, Neuzugang Killat - privat verhindert.

Das Spiel fing ähnlich wie das Hinspiel an und nach bereits 4 Minuten lagen die Sterkrader 10:0 zurück. Trotz einer guten Leistung, konnten sich die Jungs aus Oberhausen im ersten Viertel nicht belohnen, dementsprechend ein 19:2 nach 8 Minuten für den Gastgeber. Nun ein 8:0 Run aus Sterkrader Sicht beendete das Viertel. Zweites Viertel und die 69ers verteidigten sehr gut und konnten sich diesmal auch in der Offense belohnen. 2 versenkte 3 Punkte Würfe von Chrigui und Chojnacki verkürzten die Führung der Rheinberger nun auf 6 Punkte. Ein sehr gutes Viertel, weswegen man sehr optimistisch in die Kabine ging.

Halbzeit 38:32

Die zweite Hälfte begann gut und Kapitän Kappe mit einem 3 Punkte Wurf zeigte sich stark. Die von ihren Fans angepeitschten Sterkrader Jungs kämpften mit allen Mitteln, um den Tabellenersten zu bezwingen, leider war immer wieder Nummer 94 der Gastgeber sehr treffsicher unter dem Korb. Achtermeier (94) verwandelte Freiwürfe, Korbleger und Distanzwürfe und sicherte somit den Sieg für die Rheinberger.

Endstand 69:57

Coach Joseph Kattur nach dem Spiel: "Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung meiner Jungs, das war bisher unser bestes Spiel. Wir haben uns gegen den sehr starken Gegner gut präsentiert. Ich hoffe wir können nächste Woche an die heutige Leistung anknüpfen."

Gespielt und gepunktet haben:

Chojnacki 7

Susan 4

Sow 2

Banda

Kanu 8

Adebisi 6

Noori 2

Kappe 12

Chrigui 16

Die Herren 1 bedankt sich bei allen Zuschauern für die kräftige Unterstützung und lädt zum nächsten Heimspiel ein. Am 07.02.2020 um 20:00 Uhr im "Käthe-Dome" geht es weiter gegen die CroBaskets Essen.