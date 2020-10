Die erste digitale Konferenz der Arbeiterwohlfahrt in Deutschland fand am Samstag beim Bezirksverband der Arbeiterwohlfahrt am Niederrhein statt. Rund 160 AWO-Delegierte aus den 16 Kreisverbänden im Regierungsbezirk Düsseldorf trafen sich über das world-wide-web, um sozialpolitische Anträge zu beraten und nach erfolgter Satzungsänderung das dadurch neu entstandene Präsidium zu wählen.

Die bisherige ehrenamtliche Vorstandsvorsitzende Britta Altenkamp wurde mit 90% der Stimmen als erste Vorsitzende des Präsidiums gewählt. Der zwei-köpfige Vorstand des Bezirksverbandes wird wie im Kreisverband Wesel künftig hauptamtlich agieren. Neben den Stellvertreter-Wahlen erfolgte auch die Wahl der 11 Beisitzer. Ibrahim Yetim aus Moers und Ulrike Bockermann aus Mühlheim erzielten dabei die höchsten Wahlergebnisse.

So ganz ohne Präsenz fand die Konferenz allerdings nicht statt. Einige Kreisverbände hatten dezentral kleine Live-Teilkonferenzen organisiert, in denen den jeweiligen Delegierten Rat und Unterstützung im Umgang mit den eingesetzten Software-Produkten gegeben wurde. Die zwölf Delegierten des AWO-Kreisverbandes Wesel trafen sich auf Einladung des Kreisvorsitzenden Jochen Gottke corona-gerecht im nagelneuen 90 qm-großen Saal des AWO Ortsvereins Neukirchen-Vluyn.