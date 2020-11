In diesem Jahr ist wegen der Corona-Pandemie alles anders. So wurde der Ossenberger Martinimarkt, der am 07.11.2020 stattfinden sollte, schon Ende Juli abgesagt und der Martinszug mit dem Martinsspiel und der Mantelteilung auf dem Schlosshof findet auch nicht statt.

Trotzdem hat der Heimatverein Herrlichkeit wie in jedem Jahr die Lichterketten auf dem Dorfplatz aufgehängt, die bis Anfang Februar den Platz festlich beleuchten und so die Vorfreude auf die Advents- und die Weihnachtszeit wecken, die diesmal aber auch anders sein werden als gewohnt.