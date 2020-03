Am Samstag, dem 14. März wird im Jugendzentrum Schwelm der mittlerweile 14. Schwelmer Song Contest veranstaltet. Einlass in der Märkischen Straße 16 ist um 19:00 Uhr – aber 20:00 Uhr öffnet sich dann der Vorhang zum großen Musik- und Spaßwettbewerb. Wie in den Jahren zuvor geben sich wieder eine Vielzahl von Schwelmer Institutionen die Ehre und werden das Publikum mit unterschiedlichsten Beiträgen zu unterhalten wissen. Dabei reichen die Beiträge „von zart bis hart“ und die Töne „von schön bis schräg“.

Im Vorjahr hatte die Nachbarschaft Zum Parlament den 13. Schwelmer Song Contest für sich entscheiden können. Obernachbar Jochen Stobbe wird also am kommenden Samstag sowohl den schicken Wanderpokal als auch die stimmgewaltige Vorjahressiegerin Courtney Deane im Gepäck haben. Insgesamt 20 weitere Schwelmer lokale Starterinstitutionen werden versuchen die Titelverteidigung von Courtney und dem Parlament zu verhindern. Dabei werden natürlich auch die für den Contest so typischen „Spaßbeiträge“ (beispielsweise von den beliebten „Beer Brothers feat. Sunny“, den „Wolles Petras“ oder den neu gegründeten „Subcultura“) nicht fehlen. Ebenso geben sich, neben einigen Song-Contest-Debütanten, gleich 6 ehemalige Contest-Gewinnerinnen und Gewinner nochmals im Wettbewerb die Ehre. Es verspricht also wieder ein bunter, abwechslungsreicher Abend zu werden.

Aus dem Bereich der „Schwelmer Unternehmer“ sind in diesem Jahr wieder Hähnchen Schmitz (mit Gina Gambino), der Hopfengarten (mit Sarah Laschet) und Ja-Internt (mit Kaiser Franz) vertreten. Optiker Rompf, der die ersten beiden Wettbewerbe mit seiner Sängerin Nadine Lüppken (damals noch Camphausen) für sich entscheiden konnte, feiert in diesem Jahr mit Nadine sein Comeback. Die Genussmanufaktur „Tischcultura“ aus der Kirchstraße ist mit „Subcultura“ zum ersten Mal im Wettbewerb vertreten. Für den DRK-Kindergarten "Die wilde 13" startet Dennis Rosenkranz und das Jugendzentrum Schwelm entsendet den Contest-Dauerbrenner Maik Kuhn in den Wettbewerb. Natürlich sind auch wieder einige Schwelmer Nachbarschaften vertreten: Neben den Titelverteidigern der Nachbarschaft Zum Parlament (Courtney Deane) werden auch die Aechte de Muer (Kathy Just), die Brunner Nohberschaft (Alina & Luc), der Fronhof (Sven Rosenherz), die Gesellschaft Oberstadt (Pia Sophie Remmel), das Königreich Möllenkotten (Irina & Lara Charline), die Nachbarschaft Linderhausen (Chrissy & Steffi), die Oehde (Anna Kaftan), der Winterberg (Karoly Csapek), die Nachbarschaft Zum Roten Wasser (Lisa M. Bulla) und Jay Bee für die Dacho vertreten sein. Aus dem Bereich der Schwelmer Vereine darf man sich auf das Theaterensemble Scusi?! (Wolles Petras), den Verein für Erhalt und Förderung Schwelmer Brautradition (Beer Brothers feat. Sunny) und den Chor de Nohbern (Nina und Olav) freuen.

Durch das Programm führen erneut „Kerstin & Enzo“. Für Speis und Trank ist ausrechend gesorgt. Karten zum Preis von 12 Euro gibt es im Jugendzentrum Schwelm, bei Radio Kalthoff am Märkischen Platz, im Pavillon am Neumarkt, in Manuels Hopfengarten sowie im Raidt’s Getränkehof. An der Abendkasse kosten die Karten (solange der Vorrat reicht) dann 15 Euro.