Heute habe ich mal den alten Schwelmer Tunnel besucht. Ein stillgelegter Eisenbahntunnel, in dem im 2. Weltkrieg Flugzeuge repariert wurden. Heute ein interessanter Ort, in dem u.a. das größte natürliche Vorkommen an Hirschzungenfarn der Region wächst.

Innerhalb des Tunnel wurden mehrere Höhlen nachgewiesen....