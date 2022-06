Wegen der Pandemie konnten 2020 und 2021 keine Festzüge zum Heimatfest durch Schwelm rollen. Gleichwohl ließ die Entwicklung im vergangenen Jahr das „Besondere Heimatfest“ zu – eine Kirmesveranstaltung im Wesentlichen auf dem Wilhelmsplatz, in kleinerem Maßstab als gewohnt, aber, Hand aufs Herz, rund und schön.

Corona bleibt eine Größe, mit der man verantwortungsvoll zu rechnen hat. Dennoch gehen die Organisatoren nach aktuellem Stand davon aus, dass das Heimatfest 2022 wieder weitgehend an die Heimatfeste aus der Zeit vor der Pandemie anknüpfen wird.

Erstes erfolgreiches Arbeitsgespräch

Die Freude aufs diesjährige Heimatfest war den Vertreter/innen aller beteiligten Einrichtungen anzumerken, die Christian Rüth, Leiter des Fachbereichs Bürgerservice, in guter Schwelmer Tradition jetzt zu einem ersten Arbeitsgespräch ins Rathaus eingeladen hatte. Bei dieser Gelegenheit stellte sich Marcus Kauke vor, der als 2. Beigeordneter der Stadt Schwelm im Rathaus den Dienst für den Geschäftsbereich der Bürgerdienstleistungen aufgenommen hat und „gerne seine Erfahrungen bei der Organisation von Großveranstaltungen miteinbringen möchte“.

In den Arbeitsgesprächen zum Heimatfest klären Stadtverwaltung, DACHO, Schaustellersprecher, Polizei, Feuerwehr, DRK, THW und TBS alle Aspekte zu Inhalt, Ablauf und Sicherheit der Veranstaltung ab, um einen reibungslosen Ablauf des größten Schwelmer Festes zu gewährleisten.

Fazit des aktuellen Austauschs: Alle Vorbereitungen für ein gelungenes Fest sind auf einem guten Weg.

Festzug-Strecke soll gekürzt werden

Laut DACHO-Planung soll die Strecke für den Festzug der 13 Nachbarschaften partiell gekürzt werden, indem der Zug von der Hauptstraße in die Markgrafenstraße abbiegen und von dort über die Kaiserstraße Richtung Ochsenkamp fahren wird.

Die Kirmes wird in der Wilhelmstraße, der Moltkestraße, am Neumarkt und an der oberen Römerstraße stattfinden. Auch der Wilhelmpark wird einbezogen, zumal ein Teil des Wilhelmsplatzes wegen des neuen Kulturhauses nicht zur Verfügung steht.

Auf der Kirmes wie beim Festzug wird wieder ein Sicherheitsdienst im Einsatz sein.

Die Arbeitsgespräche zur Vorbereitung des Schwelmer Heimatfestes werden in Kürze fortgesetzt.