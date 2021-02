Nur wenige Tage vor seinem Auftritt als Headliner beim Superbowl, gibt The Weeknd die Verschiebung seiner „After Hours Tour“ von 2021 nach 2022 bekannt. Darüber hinaus kündigt der Multi-Platin Gewinner Zusatzshows in der Kölner LANXESS arena, der Mannheimer SAP Arena sowie in der Wiener Stadthalle und dem Hallenstadion in Zürich an.

Im Zuge der Ankündigung wird der Künstler auch am Freitag, dem 5. Februar seine Compilation „The Highlights“ veröffentlichen. „The Highlights“ umfasst eine Zusammenstellung von Songs aus den Jahren 2011 bis heute, die als Meilensteine seiner Karriere gelten.

Die neuen Termine in Köln:

Mittwoch, 21. September 2022 | Köln, LANXESS arena

Verlegt vom 09.11.20 & 05.11.21

Samstag, 01. Oktober 2022 | Köln, LANXESS arena - Zusatzshow

Allg. VVK-Start: 08.02.2021, ab 10 Uhr

Ticket-Hotline: 01806 – 57 00 00 (0,20 Euro/Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 Euro/Anruf aus dem dt. Mobilfunknetz)